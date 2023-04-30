Определилась первая пара второго раунда плей-офф НХЛ
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Итоговый счёт в пользу гостей — 5:4.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 01:25 (5x5) 1:1 Дурзи (Фиала, Байфилд) – 08:13 (5x5) 1:2 Костин (Маклауд, Деарне) – 12:12 (5x5) 1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 24:06 (5x4) 2:3 Кемпе (Фиала, Арвидссон) – 26:36 (5x4) 3:3 Фиала (Даути, Арвидссон) – 28:16 (5x4) 3:4 Костин (Ямамото, Деарне) – 30:54 (5x5) 4:4 Дано – 47:46 (4x5) 4:5 Ямамото (Маклауд, Костин) – 56:58 (5x5)
Благодаря этой победе, «Ойлерз» победили в серии со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с «Вегас Голден Найтс». В свою очередь, «Вегас» в первом раунде одолел «Виннипег Джетс» со счётом 4:1 в серии.
В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли, «Эдмонтон» вылетел в финале конференции уступив «Колорадо Аваланш» со счётом 0:4 в серии. «Колорадо» в итоге выиграла турнир.
В последний раз команда из Эдмонтона выигрывала Кубок Стэнли в 1990 году и обладает пятью чемпионствами за всю историю команды.
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