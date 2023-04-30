Определилась первая пара второго раунда плей-офф НХЛ

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Итоговый счёт в пользу гостей — 5:4.

Благодаря этой победе, «Ойлерз» победили в серии со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Западной конференции, где сыграют с «Вегас Голден Найтс». В свою очередь, «Вегас» в первом раунде одолел «Виннипег Джетс» со счётом 4:1 в серии.

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли, «Эдмонтон» вылетел в финале конференции уступив «Колорадо Аваланш» со счётом 0:4 в серии. «Колорадо» в итоге выиграла турнир.

В последний раз команда из Эдмонтона выигрывала Кубок Стэнли в 1990 году и обладает пятью чемпионствами за всю историю команды.