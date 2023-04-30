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«Трактор» объявил об уходе Пулккинена, Проскурякова и ещё пятерых хоккеистов

«Трактор» объявил об уходе семерых хоккеистов, сообщила пресс-служба челябинского клуба.

Клуб покинули трое нападающих: Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен и Кирилл Капустин, а также трое защитников: Игорь Исаев, Роман Манухов и Александр Брынцев. Также команду покинул голкипер Илья Проскуряков.

Бывальцев провёл в «Тракторе» три сезона, где за 186 матчей набрал 89 (34+55) очков.

Пулккинен выступал в Челябинске на протяжении двух сезонов и провёл 122 игры, набрав 65 (38+27) очков.

Капустин отыграл в Челябинске два сезона, где за 98 матчей набрал 24 (11+13) очка.

Исаев всю профессиональную карьеру провёл в челябинском клубе, чьим воспитанником он и является. В КХЛ защитник сыграл 214 матчей и набрал 37 (6+31) очков.

Манухов пополнил «Трактор» в межсезонье-2020. За три года в Челябинске защитник сыграл 118 матчей, в которых отдал 14 результативных передач.

Брынцев в прошедшем сезоне за «Трактор» сыграл 22 матча и отметился двумя результативными передачами.

Проскуряков в прошедшем чемпионате сыграл 31 матч, одержал 11 побед и провёл четыре матча «на ноль».