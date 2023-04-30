Браташ: отдал бы Сергею Фёдорову звание MVP плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Олег Браташ оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Самый ценный игрок плей-офф — Михаил Григоренко? Мне кажется, что если бывают командные победы, то у нас сейчас именно такой случай.

Если назвать одного игрока, то это будет Рейдеборн? Во вратарском противостоянии Рейдеборн в этой серии точно не переиграл Билялова. Тимур играл как минимум не хуже, если не сказать, что лучше. Да и вообще не сказал бы, что кто-то из хоккеистов армейцев сыграл вот прямо ключевую роль. Слепышев понравился, Каменев, Григоренко, Соркин, Полтапов — молодцы. Понравилась их игра, но нельзя сказать, что кто-то из них персонально принёс Кубок. Всё решила поставленная командная игра и чёткая реализация плана тренерского штаба. Когда получается выполнять требования тренеров, или, как говорит Сергей Викторович: «Делать правильные вещи», то ЦСКА выглядит непобедимым. Я бы отдал звание MVP Сергею Фёдорову.

Сергей Фёдоров — по моему мнению, лучший игрок всех времён и народов. Более того, по ходу своей карьеры он выступал на всех позициях, кроме вратарской, и всегда на высочайшем уровне. Его уровень понимания игры, его опыт уникальны. Очевидно, что в любой мелочи, в любом микроэпизоде он видит, как правильно сыграть на командный результат. Но одно дело — знать самому, а вот донести, добиться выполнения от своих подопечных — это другой дар. И мы видим по двум последним сезонам, что у Фёдорова он есть. Два сезона работы — два Кубка. Уникальное достижение», — цитирует Фёдорова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй раз подряд и третий раз в истории.