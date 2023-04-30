Нападающий ЦСКА Карнаухов: у нас феномена нет, главный секрет успеха — это люди

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о победе армейцев в финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (4-3).

«Не надоело уже постоянно выигрывать Кубок Гагарина? Конечно же, не надоело. Наверное, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает.

В чём феномен ЦСКА Фёдорова? Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.

Что внутри команды было в последние два дня, что говорили тренеры между шестым и седьмым матчами? В первую очередь надо сказать, что против нас играла очень сильная команда, которой надо отдать уважение. Которая, скажем так, поставила нас немного в новую ситуацию, в которой мы никогда не бывали. Но мобилизовались, ещё больше сплотились, ещё более собранные стали и провели хорошую игру», — цитирует Карнаухова «Известия».

Карнаухов за 27 матчей Кубка Гагарина записал на свой счёт 8 (3+5) очков.