Нападающий ЦСКА Карнаухов: у нас феномена нет, главный секрет успеха — это люди

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о победе армейцев в финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (4-3).
«Не надоело уже постоянно выигрывать Кубок Гагарина? Конечно же, не надоело. Наверное, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает.
В чём феномен ЦСКА Фёдорова? Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.
Что внутри команды было в последние два дня, что говорили тренеры между шестым и седьмым матчами? В первую очередь надо сказать, что против нас играла очень сильная команда, которой надо отдать уважение. Которая, скажем так, поставила нас немного в новую ситуацию, в которой мы никогда не бывали. Но мобилизовались, ещё больше сплотились, ещё более собранные стали и провели хорошую игру», — цитирует Карнаухова «Известия».
Карнаухов за 27 матчей Кубка Гагарина записал на свой счёт 8 (3+5) очков.
- 30 апреля 2023
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