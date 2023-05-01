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Агент Худобина высказался о возможном переходе голкипера в один из клубов КХЛ

Агент Худобина высказался о возможном переходе голкипера в один из клубов КХЛ
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы голкипера Антона Худобина, высказался о возможном переходе голкипера в один из клубов КХЛ.

«По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В нынешнем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.

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