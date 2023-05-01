Расписание начала серий второго раунда Кубка Стэнли

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Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила даты первых двух игр каждой серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли 2023 года.

Второй раунд начнётся во вторник, 2 мая, по американскому времени матчами «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен». Полное расписание второго раунда будет опубликовано лигой позднее.

Восточная конференция

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2 и 4 мая;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз» — 3 и 5 мая.

Западная конференция

«Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» — 2 и 4 мая;

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3 и 5 мая.

Отметим, что в первом раунде из розыгрыша Кубка Стэнли выбыли действующий обладатель трофея «Колорадо Эвеланш» и лучшая команда регулярного сезона «Бостон Брюинз».