Нападающий Старков расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе

Степан Старков расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе, сообщает пресс-служба клуба.

Подмосковный клуб сделал Старкову контрактное предложение, но стороны не договорились. Как сообщается, права на Степана в Континентальной хоккейной лиге остались за «Витязем».

В прошедшем регулярном сезоне 23-летний нападающий провёл за подмосковную команду 67 матчей, в которых отметился 17 шайбами и 22 результативными передачами, набрав в общей сложности 39 очков с показателем полезности «+22». В розыгрыше Кубка Гагарина Старков сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Всего за свою карьеру в КХЛ Степан сыграл в 219 встречах, в которых набрал 69 (34+35) результативных баллов.