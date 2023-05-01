«Флорида» победила «Бостон», набрав на 43 очка меньше в регулярке, это 2-й результат в НХЛ

«Бостон Брюинз» в серии первого раунда Кубка Стэнли неожиданно уступил «Флориде Пантерс».

«Брюинз» выиграли регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. «Пантеры» заняли восьмое место в Восточной конференции с 92 очками. Разница составила 43 очка. Как сообщает «твиттер» StatsCentre, ранее в истории НХЛ был один случай, когда команда побеждала в серии плей-офф, имея на 40 и более очков меньше по итогам регулярки. В 1982 году «Лос-Анджелес Кингз» (63 очка в 80 играх) выбил «Эдмонтон Ойлерз» (111) в первом раунде (3-2). Разница составила 48 очков.

Напомним, в седьмом матче серии плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.