Рукопожатие игроков «Бостона» и «Флориды» после завершения серии
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Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
После окончания матча игроки клубов поблагодарили друг друга за серию в традиционном рукопожатии.
Напомним, в регулярном чемпионате «Бостон» занял первое место, выиграв Президентский кубок. Клуб установил рекорды лиги по победам (65) и очкам (135). Команда, занявшая первое место в регулярке НХЛ, выбыла из Кубка Стэнли на стадии первого или второго раунда уже в восьмой раз подряд.
В решающем матче российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.
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