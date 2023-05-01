Нападающий Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

Нападающий Павел Карнаухов продлил соглашение с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В прошедшем регулярном чемпионате Карнаухов провёл 60 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 27 игр и 8 (3+5) результативных баллов.

26-летний нападающий является воспитанником хоккейной школы ЦСКА. С «Красной Армией» в сезоне-2016/2017 форвард выиграл Кубок Харламова. В составе главной команды нападающий стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.