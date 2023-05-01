«Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт Алистрову

Магнитогорский «Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову, который является ограниченно свободным агентом в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Согласно регламенту теперь минчане при желании должны повторить предложение «Магнитки», чтобы удержать игрока.

В завершившимся регулярном сезоне за «Динамо» 22-летний форвард провёл 67 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и отдав 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков с показателем полезности «-1». В плей-офф на счету Алистрова шесть встреч и четыре (3+1) результативных балла.

Напомним, клуб из столицы Беларуси в первом раунде Кубка Гагарина уступил СКА со счётом 2-4 в серии. Магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4-3), а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду» (0-4).