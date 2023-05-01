Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Ярослав Хабаров завершил игровую карьеру

Защитник «Металлурга», воспитанник магнитогорской школы хоккея Ярослав Хабаров завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба клуба.
Ярослав Хабаров – воспитанник магнитогорского хоккея, прошедший путь от школы до главной команды. Вместе со «Стальными Лисами» защитник становился первым в истории обладателем Кубка Харламова, а позднее дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Всего Ярослав провёл в КХЛ 595 матчей и 483 из них – за «Металлург».
Сообщается, что 34-летний бывший защитник продолжит работу в системе «Металлурга». О конкретной должности Хабарова клуб объявит дополнительно.
Напомним, магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда Кубка Гагарина — 2023 обыграл «Автомобилист» (4-3), а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду» (0-4).
- 1 мая 2023
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