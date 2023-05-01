СКА и «Витязь» совершили обмен хоккеистами

СКА и «Витязь» произвели обмен хоккеистами. В подмосковный клуб переходят защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. В обратном направлении перешёл форвард Иван Зинченко, СКА также получил права на Степана Старкова.
Напомним, сегодня Старков расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе. В прошедшем регулярном сезоне 23-летний нападающий провёл за подмосковную команду 67 матчей, в которых отметился 17 шайбами и 22 результативными передачами, набрав в общей сложности 39 очков с показателем полезности «+22». В розыгрыше Кубка Гагарина Старков сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Иван Зинченко в 48 встречах за «Витязь» отметился семью (6+1) очками.
20-летний Кирсанов в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за СКА 24 матча, в которых отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «+6». В плей-офф на счету Кирилла одна передача в девяти играх за армейцев. Владислав Цицюра набрал шесть (2+4) результативных баллов за 39 матчей в регулярке за СКА.
- 1 мая 2023
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:10
-
10:57
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:24