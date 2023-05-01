СКА и «Витязь» совершили обмен хоккеистами

СКА и «Витязь» произвели обмен хоккеистами. В подмосковный клуб переходят защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. В обратном направлении перешёл форвард Иван Зинченко, СКА также получил права на Степана Старкова.

Напомним, сегодня Старков расторг контракт с «Витязем» по собственной инициативе. В прошедшем регулярном сезоне 23-летний нападающий провёл за подмосковную команду 67 матчей, в которых отметился 17 шайбами и 22 результативными передачами, набрав в общей сложности 39 очков с показателем полезности «+22». В розыгрыше Кубка Гагарина Старков сыграл пять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Иван Зинченко в 48 встречах за «Витязь» отметился семью (6+1) очками.

20-летний Кирсанов в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за СКА 24 матча, в которых отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «+6». В плей-офф на счету Кирилла одна передача в девяти играх за армейцев. Владислав Цицюра набрал шесть (2+4) результативных баллов за 39 матчей в регулярке за СКА.