Даниил Пыленков перешёл в московское «Динамо» в результате обмена

Защитник Даниил Пыленков пополнил состав московского «Динамо» в результате обмена с «Северсталью», сообщает пресс-служба бело-голубых. Череповецкий клуб взамен получил нападающих Александра Скоренова и Эмиля Пьянова, а также денежную компенсацию.

Напомним, сегодня Пыленков продлил контракт с «Северсталью» на два года.

В сезоне-2022/2023 на счету Пыленкова 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». Он стал третьим бомбардиром клуба среди защитников в регулярке. В плей-офф на счету 22-летнего игрока обороны пять (1+4) очков в семи матчах серии первого раунда с ЦСКА. Пыленков был обменян по ходу сезона из СКА в «Северсталь».

Московский клуб в плей-офф в первом раунде уступил «Торпедо» со счётом 2-4 в серии.