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Джейкоб Труба мощно встретил в голову Тимо Майера. Удаления не дали. Видео

В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.

В одном из эпизодов по ходу матча американский защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба мощно встретил швейцарского форварда хозяев Тимо Майера, нанеся ему удар плечом в голову. Арбитры не отреагировали на эту ситуацию, американец удаления не получил.

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В составе победителей заброшенными шайбами в сегодняшнем матче отметились Майкл Маклауд, Томаш Татар, Эрик Хаула, а также Йеспер Братт, забивший в пустые ворота.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной»