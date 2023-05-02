Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид повторил достижение Ильи Брызгалова 17-летней давности
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В Ньюарке (США) завершился седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря которой они прошли в следующий раунд турнира.
Одним из главных героев матча стал голкипер «дьяволов» Акира Шмид, отыгравший на ноль. Швейцарский вратарь, проводящий первый плей-офф за карьеру в НХЛ, стал всего пятым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось оформить шат-аут в седьмом матче серии плей-офф.
Ранее подобным достижением отметились Гленн Рёш (1975), Феликс Потвин (1993), Кэри Прайс (2008) и российский голкипер Илья Брызгалов (2006), выступавший в то время за «Анахайм Майти Дакс».
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