Александр Завьялов стал главным тренером «Витязя»
Поделиться
Российский хоккеист Александр Завьялов назначен главным тренером «Витязя», сообщает пресс‑служба подмосковного хоккейного клуба. Срок, на который рассчитано соглашение со специалистом, не сообщается.
В прошлом сезоне Завьялов был ассистентом главного тренера подмосковной команды Вячеслава Буцаева.
Завьялов работает в «Витязе» с 2022 года. Ранее он работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».
Напомним, в апреле стало известно, что руководство «Витязя» решило не продлевать контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым.
В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф в пятиматчевой серии с «Локомотивом».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
09:47
-
09:44
-
09:08
-
08:40
-
08:14
-
08:10
-
07:52
-
07:00
-
06:40
-
06:28
-
06:20
-
06:15
-
06:07
-
06:03
-
05:43
-
04:47
-
03:18
- 1 мая 2023
-
23:25
-
23:16
-
23:00
-
22:45
-
22:04
-
22:01
-
21:50
-
21:20
-
20:52
-
20:38
-
20:14
-
19:52
-
19:40
-
19:02
-
18:09
-
18:00
-
17:42
-
17:36
Партнерский контент