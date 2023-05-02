Александр Завьялов стал главным тренером «Витязя»

Российский хоккеист Александр Завьялов назначен главным тренером «Витязя», сообщает пресс‑служба подмосковного хоккейного клуба. Срок, на который рассчитано соглашение со специалистом, не сообщается.

В прошлом сезоне Завьялов был ассистентом главного тренера подмосковной команды Вячеслава Буцаева.

Завьялов работает в «Витязе» с 2022 года. Ранее он работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

Напомним, в апреле стало известно, что руководство «Витязя» решило не продлевать контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф в пятиматчевой серии с «Локомотивом».