«Не достиг цели — отвечай». В «Металлурге» полетели головы после провального сезона

Руководители «Металлурга» провели пресс-конференцию по итогам сезона КХЛ. На вопросы журналистов ответили главный тренер команды Илья Воробьев, первый вице-президент клуба Сергей Ласьков и спортивный директор Сергей Гомоляко. В ходе общения стало известно, что первые двое получили к своим должностям приставку «экс».

Турнир сложился для магнитогорской команды не лучшим образом. Действующие вице-чемпионы сошли с дистанции плей-офф во втором раунде, впервые в кахаэловской истории проиграв серию с сухим счётом.

Местные корреспонденты на фоне отрицательного результата команды не стеснялись задавать дискуссии острые и неудобные темы. И кажется, спикерам под давлением прессы было немногим легче, чем игрокам «Магнитки» — под форчеком «Авангарда».

Илья Воробьёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что не получилось у команды?

– Можно сказать, что вам не хватило сильных помощников?

Илья Воробьёв: Вы сейчас мне предлагаете помощников… Как это правильно сказать. Я не буду такого делать. Вы мне скажите, кто перед прошлогодним сезоном говорил, что мы будем играть в финале. Нас только ленивый из-за селекции [не критиковал]. Позапрошлый сезон был фантастическим. Этот, к сожалению, не получился».

– Общекомандный эмоциональный фон был сниженным?

Илья Воробьёв: Немножко другое. Мы задали себя очень высокую планку с предыдущего сезона. Я старался из них выжимать, но не выжималось. Ребята хотели допрыгнуть до того уровня, но не получалось. С этим связаны многие эмоциональные проблемы. Мы целый сезон выдавливали из себя уровень позапрошлого сезона. И оно у нас не получалось».

– Почему так ограниченно подключали к составу молодых игроков?

Илья Воробьёв: Это связано с тем, что у нас планка была очень высока. Надо, чтобы команда выигрывала. Все ожидали сезона, как пятилетку за три года. Должны были всех обыгрывать дальше — ожидания от нас были ещё выше. Было сложно вводить молодых ребят именно из-за ожиданий от нас.

– Молодой игрок испортил бы результат?

Илья Воробьёв: Малкин не портил, когда был молодым. Смотря какой игрок.

– Можно назвать вашей ошибкой, что не разглядели перспективу в Никите Гребёнкине?

Илья Воробьёв: Сейчас на меня все ошибки можно свалить. Мы дали парню шанс, дали ему играть. А вы несёте какую-то неправильную вещь».

Сергей Гомоляко: Это не ошибка, а, наоборот, плюс, что Никита уехал в «Амур». Ошибка, что мы его отправили в аренду? А если бы у него здесь не получилось и он сидел бы на лавке, вы бы другое сказали. Мы нашли единственное верное решение, отправив его играть туда. Заручились от руководства «Амура», что он будет там играть. Он там и играл, получал большое количество игрового времени. Здесь такого количества времени он бы не получил.

– Почему вы не пришли на встречу с болельщиками после сезона?

Илья Воробьёв: У меня не была запланирована эта встреча.

– Не было ли у вас желания выйти к людям с ответным словом после такого неудачного сезона?

Илья Воробьёв: Мы в плей-офф не попали что ли? Что же тогда в других городах творится — в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске. Что же там. Понимаете, было чётко, кто туда идёт, кто туда не идёт. Я в списках не был по очевидным причинам, поэтому вот так.

Сергей Гомоляко Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Как проявили себя отдельные игроки?

– Что вы ожидали и получили от вратаря Паскуале?

Сергей Гомоляко: Что ожидали, то и получили. Хороший вратарь, он нам помог. Я думаю, к Эдди никаких [вопросов] нет.

– Чего не хватило Голдобину?

Илья Воробьёв: С его мастерством он должен решать моменты, когда у него эти моменты есть. Что не хватило? Наверное, всё-таки взрослости, мужиковатости.

– Правда ли, что Майе затосковал по дому?

Илья Воробьёв: Он больше затосковал по тому, что не мог забить. Это самая большая тоска. Я не вижу там что-то особенное. У всех были условия, мы со всеми ребятами говорили, с иностранцами тоже. Они отвечали нам, что очень хотят играть и хотят как можно дальше продвинуться. Но у Фила не пошла игра, он забил всего один гол и как снайпер с этим смириться не мог.

– Лайпсику позволяли творить больше, чем другим. Была ли граница у этого творчества?

Илья Воробьёв: Была была граница. По башке он тоже получал нормально в этом сезоне за некоторые вещи.

Сергей Гомоляко: То, что Илья Петрович на лавке не даёт ему по башке, это не значит, что он не получает в раздевалке. Но ограничивать таких мастеров, как Лайпсик, это просто преступление для тренера. Это игрок, который играет на грани фола. Если не будет рисковать, он ничего не будет делать. Когда рискует, делает такие моменты, которые многие у нас в лиге не делают. Просто так ограничивать его? Смысла нет, для чего он тогда здесь нужен?

– Какие игроки удивили?

Сергей Ласьков: Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году. В отрицательную сторону удивил, не показал мужика, Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь.

– Будет ли церемония в честь Кошечкина?

Сергей Ласьков: Будет обязательно. Вася сказал: «Год ничего делать не буду, не хочу». В этом году планировали прощальный матч Мозякина, но ремонт аэропорта внёс свои дела. Планировали провести один матч у нас, чтобы Сергей летом пригласил. Второй в Казани, совместив с Зариповым. Но мы получили вот это. Естественно, никто про Василия не забыл — про легенд не забывают. Человек в том году один вытащил плей-офф с ЦСКА, когда Олкинуора повернулся и уехал. 39 лет, человек вытащил плей-офф до финала. Не говоря о его предыдущих заслугах, играх за сборную. Сейчас пока сказать не могу. У нас даже ясности по началу чемпионата нет — где мы играем, во что и как. Все данные по работе нашего аэропорта есть.

– Будут ли предлагать Кошечкину работу в клубе?

Сергей Ласьков: Уже были эти интервью. Василий сказал: «Меня не трогайте, дайте я полежу у самого синего моря чуть-чуть, потом приму решение». Естественно, он готов работать с молодыми игроками. Опыт у него есть. Сейчас человека не трогаем, дайте ему отключиться.

– Почему не дали Кошечкину сыграть третий матч в серии с «Авангардом»?

Илья Воробьёв: Мы разговаривали с Василием. Сколько ему лет было, сколько ему сейчас. У него силёнок особо уже не было. Я общался, хотел поставить его на третий матч, но он не был воодушевлён. Особо выбора не было у меня.

Илья Воробьёв Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

С кем расстаётся «Металлург» и что ждёт его впереди?

Во второй части пресс-конференции спикеры выступили с отдельным заявлением.

Сергей Ласьков: Долго не будем по этому вопросу развозить. В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, а цели мы ставим большие и конкретные. Мы ухудшили результат в сильную сторону. Поэтому по соглашению сторон расторгается контракт с Ильёй Петровичем с 30 апреля.

Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остаётся.

Сразу скажу для желающих в инете: никаких «золотых парашютов» никому выплачиваться не будет. Всё согласно контрактам. На моё место придёт человек, близкий и к комбинату, и ещё ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич. Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определённые переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба.

Я написал заявление по собственному желанию, потому что цель не достигнута. А у нас так было принято на комбинате — цель должна достигаться. Не достиг — отвечай.

Илья Воробьёв: Я хочу поблагодарить «Металлург», город, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова. Практически 10 лет здесь. Такое турбулентное время. Два кубка, два финала. За это огромное спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, с клубом, который стал мне родным. Ещё раз спасибо всем. Сложно что-то даже говорить. Планы на будущее? Пока в течение этого часа планов не придумал. Пока планов нет. Не так давно узнал.

– Пытались ли вы переубедить высшее руководство по вопросу расторжении контракта с вами?

Илья Воробьёв: Нет. А как вы себе это представляете?

– Это же дискуссионный процесс.

Сергей Гомоляко: Нет, не дискуссионный вопрос.

Сергей Ласьков: Выборы директора завода прошли и закончились ещё в конце 80-х. Ответил?

– Да, вполне. Будут ли в «Металлурге» менять подход к комплектованию команды и следить за хоккеистами какого-то другого плана?

Сергей Гомоляко: Когда будет тренер, наверное, под его систему будем подбирать хоккеистов, если он будет говорить про определённых хоккеистов. Опять же: как мы будем подбирать, если пока не знаем про бюджет. Если бюджет будет снижен, значит, хоккеисты будут совсем другого качества.

– Когда будет понимание по бюджету?

Сергей Ласьков: Помогу Сергею Юрьевичу. Появится главный тренер, и вместе с Сергеем Юрьевичем они посмотрят. А дальше — защита бюджета президенту [клуба]. Дальше формируется бюджет.

Сергей Ласьков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– То есть теоретически он может остаться на прежнем уровне?

Сергей Ласьков: Теоретически Луна может на Землю упасть. Сергей Юрьевич занимается своей работой. Игроки должны быть, которые соответствуют главному тренеру. И должно быть несколько вариантов. Его задача как менеджера по спортивной части предоставить лучший вариант, согласованный с новым главным тренером. Дальше президент клуба — он активно в этом участвует, ни один хоккеист в этом клубе не был без обсуждения с президентом клуба. Каков будет бюджет — давайте не будем домысливать. Он сформируется буквально до конца мая.

По информации «Чемпионата», новым главным тренером «Металлурга» станет Андрей Разин, на протяжении последних пяти сезонов работавший в «Северстали». Какой именно будет его «Магнитка» — грандиозная загадка и весомый повод уже сейчас ждать следующего сезона.