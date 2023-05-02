«Нефтехимик» обменял Порядина в «Спартак»

Клубы Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» и «Спартак» совершили обмен, сообщает пресс-служба московского клуба.

По условиям сделки, клуб из Нижнекамска получил от «Спартака» защитника Артёма Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию.

В «Спартак» из «Нефтехимика» перешёл нападающий Павел Порядин.

Минувший сезон стал самым успешным для уроженца Зеленограда – 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.

Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках. В 2020 году Павел дебютировал в составе национальной сборной России, забросив две шайбы в двух матчах этапа Евротура.