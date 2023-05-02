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Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Пакеттом

Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Пакеттом
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Канадский нападающий Седрик Пакетт стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 29-летним форвардом рассчитан на два года.

В сезоне-2022/2023 Седрик Пакетт выступал за минское «Динамо» и набрал 29 (16+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Прошедший сезон стал для Пакетта первым в Континентальной хоккейной лиге. В состав минского «Динамо» канадец перешёл из клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс». Помимо команды из Монреаля. в послужном списке Пакетта есть «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которой он отыграл семь сезонов, а также «Оттава Сенаторз» и «Каролина Харрикейнз», в которых он выступал в сезоне-2020/2021 НХЛ.

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