Сопин: Пакетт — кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение её целей

Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал переход в состав клуба канадского форварда Седрика Пакетта.

«Второй новичок нашей команды в межсезонье — канадский нападающий Седрик Пакетт. Он не нуждается в представлении. Практически всю карьеру провёл в Национальной хоккейной лиге, выиграв в 2020 году Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение её целей. В прошлом сезоне в составе минского «Динамо» показал неплохую игру. Можно сказать, адаптация в КХЛ прошла хорошо. Желаем успехов уже в московском «Динамо»! Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2022/2023 Седрик Пакетт выступал за минское «Динамо» и набрал 29 (16+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.