Гендиректор «Торпедо» – о ситуации с Козыревым: мы все нормальные люди

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию с возможным уходом тренера Андрея Козырева в «Северсталь».

«Ситуация с возможным уходом Козырева в «Северсталь»? На сегодняшний день ничего не могу сказать по Козыреву. Вся официальная информация будет позднее. Прежде всего обсудим ситуацию с главным тренером. Но мы все нормальные и цивилизованные люди и прекрасно понимаем, что если человека зовут на пост главного тренера, то такие вещи происходят не каждый день.

Продление контракта с Ларионовым? Это в перспективе. Не говорили ли об этом? Пока нет. Не хватало времени, потому что «Чайка» играла и только закончила сезон. Летом мы всё спокойно обсудим», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 3 мая, в 10:00.