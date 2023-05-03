Александр Харламов рассказал, как отнёсся к завоеванию его клубом Кубка Харламова

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, как отнёсся к завоеванию «Чайкой» Кубка Харламова.

«Вся финальная серия МХЛ получилась непростой, очень нервной и волнительной для нас. Когда был забит победный гол в овертайме последнего матча, прежде всего испытали радость и гордость за этих пацанов. Они добились цели, к которой шли на протяжении всего сезона, довели дело до логического конца и завоевали трофей.

Александр Харламов выиграл Кубок Харламова? Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»: