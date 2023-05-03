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Гендиректор «Торпедо» назвал уникальную вещь, которую Ларионов привнёс в жизнь команды

Гендиректор «Торпедо» назвал уникальную вещь, которую Ларионов привнёс в жизнь команды
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера нижегородцев.

«Что радикально нового Ларионов привнёс в жизнь команды? Прежде всего это коммуникация с игроками и умение найти подход к каждому хоккеисту. Я хочу отдельно подчеркнуть, что именно к каждому, потому что Игорь Николаевич общается со всеми в команде. Ведь порой проблемы заключаются не только в спортивных аспектах, но и в каких-то бытовых и чисто жизненных вопросах, тем более что они — молодые люди. И это умение находить к ним подход, умение общаться и помогать найти выход из каких-то ситуаций, причём не только хоккейных, было очень важным. Ребятам всё это сильно помогло», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Харламовым читайте на «Чемпионате»:

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