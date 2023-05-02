Нападающий Райан Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение.
«Спунер старый и не может быть квалифицированный», — написал канадец на русском языке в комментарии к новости «Динамо» о том, что он вышел на рынок свободных агентов. 31-летний форвард имел в виду, что уже вышел из возраста, когда ему можно делать квалификационное предложение. Один из болельщиков спросил: «А какое твоё желание, остаться в Минске?», на что Спунер ответил: «Я не знаю сейчас».
В прошедшем регулярном сезоне Спунер за минский клуб провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
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