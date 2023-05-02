Вратарь системы «Автомобилиста» Романов подписал контракт с «Сан-Хосе»

Голкипер команды «Горняк-УГМК», фарм-клуба екатеринбургского «Автомобилиста», Георгий Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.
«Романов подписал вчера двухлетний контракт с «Сан-Хосе». Всё прошло достаточно неожиданно для нас, потому что там следили за несколькими вратарями из России, у них было три-четыре кандидата, и остановили свой выбор на Георгии.
Ему надо получить визу, он сейчас возвращается в Екатеринбург с отдыха. Главное, это найти ему окно для собеседования, и как получит визу, сразу уедет», — заявил Исаков.
23-летний вратарь в прошедшем сезоне в ВХЛ за «Горняк-УГМК» провёл 31 матч, в которых одержал восемь побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,81. В плей-офф Романов в трёх матчах одержал две победы.
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