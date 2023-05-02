Юханссон продлил контракт с «Миннесотой», в феврале он пришёл в клуб из «Вашингтона»

Нападающий Маркус Юханссон подписал двухлетний контракт с «Миннесотой Уайлд» на $ 4 млн (средняя зарплата $ 2 млн), сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, нападающий перешёл в «Миннесоту» в конце февраля 2023 года в результате обмена из «Вашингтон Кэпиталз». 32-летний шведский форвард в текущем сезоне провёл за «столичных» 60 игр, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков. За «Миннесоту» Маркус сыграл в регулярке 20 игр, в которых набрал 18 (6+12) результативных баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы с показателем полезности «-5».

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» проиграла «Даллас Старз» со счётом 2-4 в серии.