Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кирпичная стена». «Флорида» — об игре Бобровского в первом матче с «Торонто»

«Кирпичная стена». «Флорида» — об игре Бобровского в первом матче с «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Пресс-служба «Флориды» выразила свой восторг игрой россиянина.

«Бобровский был кирпичной стеной в победном первом матче «Флориды» в серии с «Торонто», — гласит заголовок статьи.

Фото: Официальный сайт «Флориды»

Россиянин одержал уже четвёртую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3), и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.

Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.

Материалы по теме
«Он был невероятен». Нападающий «Флориды» — о 34 сейвах Бобровского
Бобровский повторил рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023