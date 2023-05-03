«Кирпичная стена». «Флорида» — об игре Бобровского в первом матче с «Торонто»

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Пресс-служба «Флориды» выразила свой восторг игрой россиянина.
«Бобровский был кирпичной стеной в победном первом матче «Флориды» в серии с «Торонто», — гласит заголовок статьи.
Фото: Официальный сайт «Флориды»
Россиянин одержал уже четвёртую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3), и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.
Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.
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