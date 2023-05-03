«Он был невероятен». Нападающий «Флориды» — о 34 сейвах Бобровского

Нападающий «Флориды» Сэм Беннет выразил восхищение игрой вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии с «Торонто» (4:2). Россиянин отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. Это было потрясающе видеть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Россиянин одержал уже четвёртую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3), и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.

Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.