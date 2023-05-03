«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Бывальцевым
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«Автомобилист» подписал контракт с 29-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона – до 30 апреля 2025 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем трансфере игрока в екатеринбургский клуб.
Бывальцев провёл прошлый сезон в составе «Трактора», где за 68 матчей набрал 39 очков — забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».
Всего в КХЛ на счету нападающего 465 матчей, в которых форвард набрал 199 очков — забросил 74 шайбы и отдал 125 результативных передач. Бывальцев выступал в КХЛ за следующие клубы: «Адмирал», «Амур», СКА, «Витязь» и «Трактор».
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