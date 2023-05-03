«Баффало» подтвердил подписание нападающего «Автомобилиста» Неучева

«Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с форвардом «Автомобилиста» Виктором Неучевым. «Чемпионат» сообщал об этом накануне.

«КХЛ — сильная лига. В ней много мастерства, много скорости. Он отлично держался в течение всего года. Мы были в восторге от его игры. Можно сказать, что он целеустремлённый и сосредоточенный, это здорово видеть от молодого игрока», — заявил директор по развитию игроков «Сэйбрз» Адам Мэйр.

В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард сыграл за клуб из Екатеринбурга 57 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина Неучев провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.