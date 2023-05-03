«Витязь» заключил контракты с защитниками Русланом Педаном и Николаем Тимашовым

«Витязь» заключил однолетние контракты с защитниками Русланом Педаном и Николаем Тимашовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне 28-летний Педан набрал 9 (2+7) очков в 48 матчах за «Амур». Всего на счету игрока обороны за карьеру в КХЛ 200 матчей, в которых хоккеист забросил восемь шайб и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «-33» и с 165 минутами штрафа.

29-летний Тимашов записал на свой счёт 11 (5+6) очков в 62 играх за «Северсталь». В КХЛ Николай сыграл 411 встреч, в которых отметился 24 забитыми голами и 57 голевыми передачами, набрав в общей сложности 81 результативный балл при показателе полезности «-36» и с 172 штрафными минутами.