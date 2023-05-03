Спортивный директор «Салавата» — о защитнике Василевском: это игрок плей-офф с броском

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с защитником Алексеем Василевским.

«Хотелось бы видеть больше агрессии и силовой борьбы в обороне команды. Думаю, Алексей заполнит эту брешь. Тем более он — наш воспитанник, отметим его большое желание играть в Уфе. Переговоры были недолгими, сразу нашли согласие.

Его отец играл за «Салават Юлаев», он с братом воспитывался в нашей школе, так что у него огромное желание вернуться. Всё сложилось, чтобы он был здесь. Главные качества Василевского? Агрессивный, жёсткий защитник. Думаю, это игрок плей-офф с хорошим броском. Его можно использовать при игре в большинстве», — цитирует Чижова пресс-служба уфимского клуба.