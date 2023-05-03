Стал известен состав сборной «Россия 25» на второй матч со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Беларуси. Встреча состоится сегодня, 3 мая, в Челябинске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Состав сборной России:

Серебряков (Исаев);

Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачёв — Чивилёв — Порядин;

Карпухин — Мичков, Джиошвили — Зинченко — Кара.

Состав сборной Беларуси:

Колосов (Шостак);

Сапего — Ерёменко, Алистров — Горбунов — Чезганов;

Бокун — Волочко, Суворов — Белевич — А. Ковгореня;

Паливко — Романович, Мартынов — Пышкайло — Демченко;

Жихарев — Гришков, Звягин — Филяев — Игнатенко; Т.Ковгореня.

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Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первая игра в Челябинске уже состоялась накануне и закончилась победой «России 25» со счётом 4:0.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.