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Стал известен состав сборной «Россия 25» на второй матч со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на второй матч со сборной Беларуси
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Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Беларуси. Встреча состоится сегодня, 3 мая, в Челябинске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Состав сборной России:

Серебряков (Исаев);
Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Пашнин, Лихачёв — Чивилёв — Порядин;
Карпухин — Мичков, Джиошвили — Зинченко — Кара.

Состав сборной Беларуси:

Колосов (Шостак);
Сапего — Ерёменко, Алистров — Горбунов — Чезганов;
Бокун — Волочко, Суворов — Белевич — А. Ковгореня;
Паливко — Романович, Мартынов — Пышкайло — Демченко;
Жихарев — Гришков, Звягин — Филяев — Игнатенко; Т.Ковгореня.
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Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
03 мая 2023, среда. 16:30 МСК
Россия 25
1-й период
3 : 0
Беларусь
1:0 Зыков (Хайруллин, Глотов) – 06:51 (5x5)   2:0 Мичков (Бардаков) – 12:21 (5x5)   3:0 Зыков (Федотов, Елесин) – 14:23 (5x4)

Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первая игра в Челябинске уже состоялась накануне и закончилась победой «России 25» со счётом 4:0.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.

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