Президент ФХР высказался на тему возможного вхождения «Сокола» в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможное вхождение красноярского «Сокола» в КХЛ.
«ФХР поддерживает любую команду, которая зайдёт в КХЛ. Нам самое важное – география. В уставе ФХР написано, что мы должны развивать хоккей по всей стране. У нас с «Соколом» общения не было, соревнования проводит КХЛ и решает такие вопросы на совете. Но, по-моему, на сегодня заявки нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, «Сокол» в минувшем сезоне дошёл до финала розыгрыша Кубка Петрова, в котором проиграл серию «Химику» всухую в четырёх матчах — 0-4. В регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги красноярский клуб провёл 50 матчей, в которых набрал 70 очков и финишировал на третьем месте, уступив только новокузнецкому «Металлургу» и «Югре».
- 3 мая 2023
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