В КХЛ прокомментировали информацию о возможном вступлении в лигу клуба ВХЛ «Сокол»
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В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги прокомментировали информацию о том, что в КХЛ собирается вступить ещё один клуб — «Сокол».
«Состав участников чемпионата утверждается на заседании совета директоров КХЛ. По состоянию на 28 апреля никаких документов на вступление в лигу от ХК «Сокол» (Красноярск) не поступало», — пояснили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, «Сокол» в минувшем сезоне дошёл до финала розыгрыша Кубка Петрова, в котором проиграл серию «Химику» всухую в четырёх матчах — 0-4. В регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги красноярский клуб провёл 50 матчей, в которых набрал 70 очков и финишировал на третьем месте, уступив только новокузнецкому «Металлургу» и «Югре».
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