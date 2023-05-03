Гол сборной Беларуси в матче с «Россией 25» вновь отменили после видеопросмотра

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит второй матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимает национальную команду Беларуси. После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

В конце первой двадцатиминутки сборная Беларуси забросила шайбу в большинстве. Тренерский штаб сборной «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом взял запрос на определение положения «вне игры». Арбитры после видеопросмотра отменили шайбу гостей.

Напомним, во вчерашнем матче гол сборной Беларуси был также отменён после запроса «России 25». Изначально судьи после видеопросмотра не зафиксировали офсайд и выписали «России 25» две минуты за затяжку времени. После разговора главного арбитра с Ротенбергом линейные судьи вновь отправились смотреть повтор и изменили своё решение, отменив гол Беларуси.