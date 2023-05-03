Мальцев: ужесточение лимита на легионеров поддерживаю, чем больше наших, тем лучше

Легенда советского хоккея и московского «Динамо» Александр Мальцев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. Напомним, со следующего сезона клубы лиги могут заявлять трёх легионеров вместо пяти.

«Правильный ли это шаг? Я думаю, что это наш чемпионат, и надо, чтобы наши там играли, чем больше, тем лучше. Ужесточение лимита на легионеров поддерживаю. Думаю, это связано с международной ситуацией вокруг России. Не упадёт ли уровень хоккея в стране? Я думаю, что, может, побольше появится наших молодых игроков, может, они быстрее раскроются. Жду пользу от этого для нашего хоккея и наших ребят», — приводит слова Мальцева «ВсёПроСпорт».

Ранее ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.