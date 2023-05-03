«Нефтехимик» продлил контракты с нападающими Назаровым и Белозёровым

«Нефтехимик» продлил контракты с форвардами Андреем Белозёровым и Михаилом Назаровым до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

27-летний Белозёров дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Нефтехимика» в прошедшем сезоне и в 66 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина набрал 33 (17+16) очка, став третьим бомбардиром нижнекамцев.

26-летний Назаров дебютировал в КХЛ в составе «Нефтехимика» в прошлом сезоне. В 70 играх регулярного чемпионата и Кубка Гагарина отметился 25 (5+20) баллами за результативность.

Напомним, нижнекамский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.

Ранее «Нефтехимик» получил нападающего Данилу Попова в результате обмена с ХК «Тамбов».