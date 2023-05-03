«Нефтехимик» продлил контракты с нападающими Назаровым и Белозёровым

«Нефтехимик» продлил контракты с форвардами Андреем Белозёровым и Михаилом Назаровым до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
27-летний Белозёров дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе «Нефтехимика» в прошедшем сезоне и в 66 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина набрал 33 (17+16) очка, став третьим бомбардиром нижнекамцев.
26-летний Назаров дебютировал в КХЛ в составе «Нефтехимика» в прошлом сезоне. В 70 играх регулярного чемпионата и Кубка Гагарина отметился 25 (5+20) баллами за результативность.
Напомним, нижнекамский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.
Ранее «Нефтехимик» получил нападающего Данилу Попова в результате обмена с ХК «Тамбов».
- 3 мая 2023
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