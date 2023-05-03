Тренер ЦСКА: Фёдоров, Ларионов разрывают КХЛ? Мы никого не разрываем — мы учимся

Тренер ЦСКА Игорь Кравчук ответил на вопрос о работе главных тренеров без достаточного опыта работы в Континентальной хоккейной лиге.

«Есть объяснение такому феномену последних лет, что звёзды НХЛ, такие как Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов, уже в не самом молодом возрасте без опыта тренерской работы приходят тренировать в КХЛ и разрывают лигу? Я хочу сказать, что мы никого не разрываем. В КХЛ очень хорошие команды, против которых нам приходилось играть и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Мы учимся. Мы также учимся у них. КХЛ — это непростая школа. Это колоссальная ответственность, потому что хоккей изменился, лига изменилась, требования изменились. Многое меняется на ходу. Хоккей растёт, развивается. Ему нужно отдавать всё. Это живой организм. Если ты платишь игре, игра платит тебе», — приводит слова Кравчука «Известия».

Напомним, Сергей Фёдоров с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина — 2023, обыграв в финальной серии «Ак Барс». «Торпедо» Игоря Ларионова в первом раунде плей-офф было сильнее московского «Динамо» 4-2, в следующей серии нижегородцы уступили СКА — 0-4.