Кейн заявил, что у него серьёзная травма нижней части тела, возможно, потребуется операция

Нападающий Патрик Кейн заявил, что играл остаток сезона и первый раунд Кубка Стэнли за «Нью-Йорк Рейнджерс» с серьёзной травмой нижней части тела и ему, возможно, потребуется операция. Об этом сообщает журналист Дэн Розен в своём «твиттере».
«Патрик Кейн похвалил тренерский штаб «Рейнджерс» за то, что он подготовил его к игре, но он не был готов на 100 процентов уже большое количество времени. Он должен решить проблему со здоровьем из-за серьёзной травмы нижней части тела, прежде чем думать о том, что будет с его карьерой в дальнейшем.
Кейн сказал, что надеется узнать в течение следующей недели, потребуется ли ему операция», — написал Розен.
Ранее североамериканская журналистка Молли Уокер заявила, что Кейн, скорее всего, покинет «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 3 мая 2023
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