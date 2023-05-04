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«Каролина» обыграла «Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче серии Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче серии Кубка Стэнли
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Завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми, Брэди Шей и Йеспер Фаст.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Каролины».

За «Нью-Джерси» шайбу забросил Натан Бастиан.

Напомним, ранее «Каролина» в серии обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» одержал победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В регулярном чемпионате «Каролина» заняла второе место, записав в свой актив 113 очков. «Дэвилз», в свою очередь, занял третье место, набрав 112 очков. Действующим победителем турнира является «Колорадо», который в финальном матче прошлого года обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2023, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Песке (Стаал) – 09:41 (5x5)   2:0 Джарвис – 14:43 (5x5)   3:0 Котканиеми (Мартинук, Фаст) – 21:55 (5x5)   3:1 Бастиан (Маклауд) – 25:02 (5x5)   4:1 Шей (Ахо, Ноэсен) – 50:17 (5x5)   5:1 Фаст (Мартинук, Стаал) – 56:44 (en)
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