«Каролина» обыграла «Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче серии Кубка Стэнли

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Завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми, Брэди Шей и Йеспер Фаст.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Каролины».

За «Нью-Джерси» шайбу забросил Натан Бастиан.

Напомним, ранее «Каролина» в серии обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» одержал победу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В регулярном чемпионате «Каролина» заняла второе место, записав в свой актив 113 очков. «Дэвилз», в свою очередь, занял третье место, набрав 112 очков. Действующим победителем турнира является «Колорадо», который в финальном матче прошлого года обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».