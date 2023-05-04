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«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии благодаря дублю Барбашёва

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии благодаря дублю Барбашёва
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Завершился первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

На пятой минуте игры российской нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче второго раунда для своей команды и второй гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировал ему Николя Руа. На 43-й минуте Барбашёв оформил дубль.

В составе хозяев также отличились Чандлер Стивенсон, Джек Айкел, Майкл Амадио и Марк Стоун. За «Эдмонтон» четыре гола забил Леон Драйзайтль. Российский нападающий Клим Костин пока без голов.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2023, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:56 (5x4)   1:1 Барбашёв (Руа) – 04:36 (5x5)   2:1 Амадио (Карлссон, Уайтклауд) – 09:54 (5x5)   3:1 Стоун (Смит, Пьетранджело) – 18:23 (5x4)   3:2 Драйзайтль (Хайман, Экхольм) – 19:49 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Хайман, Бушар) – 41:35 (5x4)   4:3 Барбашёв (Уайтклауд, Айкел) – 42:36 (5x5)   5:3 Стивенсон (Стоун, Хауден) – 43:26 (5x5)   5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 48:33 (5x5)   6:4 Айкел – 59:26 (en)
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