«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии благодаря дублю Барбашёва

Завершился первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

На пятой минуте игры российской нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв забил первый гол в матче второго раунда для своей команды и второй гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировал ему Николя Руа. На 43-й минуте Барбашёв оформил дубль.

В составе хозяев также отличились Чандлер Стивенсон, Джек Айкел, Майкл Амадио и Марк Стоун. За «Эдмонтон» четыре гола забил Леон Драйзайтль. Российский нападающий Клим Костин пока без голов.

Напомним, «Вегас» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Западной конференции.