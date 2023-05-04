Российский нападающий «Вегаса» Барбашёв признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Завершился первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв стал автором дубля и был признан первой звездой матча. Россиянин провёл на площадке 14 минут и 14 секунд, нанёс три броска и провёл четыре силовых приёма. Всего в текущем плей-офф на счету Барбашёва три гола и две результативные передачи.

Второй звездой встречи стал форвард «Вегаса» Чандлер Стивенсон, на счету которого одна заброшенная шайба.

Третьей звездой встречи признан Марк Стоун, забивший гол и отдавший результативную передачу.