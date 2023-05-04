В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер, однако это не спасло его команду от поражения. Во вчерашнем матче «Далласа» с «Сиэтлом» покером отметился 38-летний нападающий «Старз» Джо Павелски, но его клуб уступил «Кракен» в овертайме — 4:5.

Таким образом, Драйзайтль и Павелски установили уникальный рекорд НХЛ. Ещё ни разу в истории лиги два игрока, забив по четыре гола, не проигрывали свои матчи два дня подряд, будь то встречи регулярного чемпионата НХЛ или плей-офф.

Следующий матч серии «Даллас» — «Сиэтл» пройдёт завтра, 5 мая. Вторая встреча «Вегаса» с «Эдмонтоном» запланирована на 6 мая.