Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль и Павелски установили уникальный рекорд НХЛ

Драйзайтль и Павелски установили уникальный рекорд НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер, однако это не спасло его команду от поражения. Во вчерашнем матче «Далласа» с «Сиэтлом» покером отметился 38-летний нападающий «Старз» Джо Павелски, но его клуб уступил «Кракен» в овертайме — 4:5.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2023, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 03:56 (5x4)   1:1 Барбашёв (Руа) – 04:36 (5x5)   2:1 Амадио (Карлссон, Уайтклауд) – 09:54 (5x5)   3:1 Стоун (Смит, Пьетранджело) – 18:23 (5x4)   3:2 Драйзайтль (Хайман, Экхольм) – 19:49 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Хайман, Бушар) – 41:35 (5x4)   4:3 Барбашёв (Уайтклауд, Айкел) – 42:36 (5x5)   5:3 Стивенсон (Стоун, Хауден) – 43:26 (5x5)   5:4 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 48:33 (5x5)   6:4 Айкел – 59:26 (en)
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Павелски (Марчмент, Доми) – 02:25 (5x5)   1:1 Шварц (Гики, Эберле) – 11:25 (5x5)   2:1 Павелски (Харли, Хейсканен) – 12:18 (5x5)   2:2 Шульц (Донато) – 14:28 (5x5)   2:3 Бьёркстранд (Олексяк, Борген) – 14:39 (5x5)   2:4 Эберле (Данн, Бенирс) – 15:20 (5x5)   3:4 Павелски (Бенн, Доми) – 49:50 (5x5)   4:4 Павелски (Хаканпяя, Доми) – 53:23 (5x5)   4:5 Гурд – 72:17 (5x5)

Таким образом, Драйзайтль и Павелски установили уникальный рекорд НХЛ. Ещё ни разу в истории лиги два игрока, забив по четыре гола, не проигрывали свои матчи два дня подряд, будь то встречи регулярного чемпионата НХЛ или плей-офф.

Следующий матч серии «Даллас» — «Сиэтл» пройдёт завтра, 5 мая. Вторая встреча «Вегаса» с «Эдмонтоном» запланирована на 6 мая.

Материалы по теме
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Видео
Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой
Покер в 38 лет! Американец установил суперрекорд НХЛ, в одиночку разорвав оборону «Сиэтла»
Видео
Покер в 38 лет! Американец установил суперрекорд НХЛ, в одиночку разорвав оборону «Сиэтла»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023