Драйзайтль положил покер, выдав лучший результат в XXI веке! Но его затмил русский герой

Второй день подряд покер в плей-офф НХЛ не спасает команду от поражения в матче. Спасителем «Вегаса» стал Иван Барбашёв.

Второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции накануне стартовал с яркого спектакля, который выдали хоккеисты «Даллас Старз» и «Сиэтл Кракен». В составе «звёзд» солировал 38-летний ветеран Джо Павелски, сумевший оформить исторический покер, забросив все шайбы американской команды в первом матче серии. Но даже четырёх голов в исполнении Павелски не хватило «Далласу» для победы – «Сиэтл» общими усилиями забросил на одну шайбу больше и добился успеха.

Похожим образом сегодня стартовало противостоянием с участием «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости открыли счёт в матче уже на четвёртой минуте первого периода усилиями Леона Драйзайтля, реализовавшего большинство. Забегая вперёд, можно сразу констатировать, что немецкий форвард превратил эту встречу в собственный бенефис, став главным и единственным голеадором в стане «нефтяников». Но у «золотых рыцарей» нашёлся достойный командный ответ на сумасшедший перфоманс немца.

Спустя всего 40 секунд после гола Леона хозяева восстановили равновесие на табло – свой первый гол в матче забросил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. 27-летний форвард подобрал шайбу на пятаке и броском с близкого расстояния прошил голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера. Стоит заметить, что сегодня североамериканской лигой было объявлено, что канадский вратарь, наряду с Мэтти Бенирсом и Оуэном Пауэром, вошёл в тройку номинантов на «Колдер Трофи» – приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва «Вегас» сумел ещё дважды огорчить Скиннера – отличились Майкл Амадио и Марк Стоун. Но за 11 секунд до отправления в раздевалки Драйзайтль оформил дубль и сократил до минимума отставание «Эдмонтона» в счёте. Для немецкого форварда гостей этот матч стал пятым за карьеру в плей-офф НХЛ, в котором ему удалось оформить дубль в течение одного периода. За всю историю «Ойлерз» только двум игрокам удавалось чаще как минимум два раза забивать в одном периоде матча плей-офф НХЛ – Яри Курри (12), Уэйн Гретцки (10).

Во втором периоде заброшенных шайб не случилось, а практически сразу после начала третьего периода Драйзайтль оформил хет-трик. 27-летний форвард во второй раз в матче использовал большинство и достиг отметки в 10 голов в нынешнем плей-офф. На достижение круглой отметки Леону потребовалось всего семь игр, что является лучшим результатом в этом веке в розыгрышах Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вообще рекорд НХЛ по скорости достижения 10 голов в плей-офф был установлен ещё 104 года назад нападающим «Монреаля» Ненси Лалондом – четыре матча. Показатель Драйзайтля в семь матчей стал вторым в истории – немецкий феномен повторил результаты Бэйба Дая (1922), Мориса Ришара (1944) и Стива Пэйна (1981).

Ответ «Вегаса» получился максимально стремительным. Спустя 61 секунду снова забил Барбашёв, а ещё через минуту отличился Чандлер Стивенсон. Главный снайпер «Эдмонтона» в этом плей-офф не сдался и очень быстро возродил интригу в матче, забросив ещё одну шайбу. Драйзайтль повторил рекорд «Ойлерз» по числу шайб в матче плей-офф. Ранее покеры делали Гретцки (1983 – дважды), Марк Мессье (1983), Гленн Андерсон (1983) и Курри (дважды – 1985 и 1987).



Второй день подряд в розыгрыше Кубка Стэнли был оформлен покер! Последний раз в истории НХЛ подобное происходило в апреле 1988 года, когда два дня подряд по четыре шайбы забрасывали Джон Такер и Тони Хркач. Но, как и во встрече «Далласа» с «Сиэтлом», четыре шайбы одного игрока в матче не принесли победу его команде. В концовке Джек Айкел поразил пустые ворота, поставив в матче яркую точку. «Эдмонтон» сильно подвело обидное удаление за нарушение численного состава.

Любопытно, что ответственные за выбор тройки лучших игроков матча, не включили в неё Драйзайтля. Статус первой звезды получил оформивший дубль Барбашёв, а компанию ему составили автор победной шайбы Стивенсон и набравший 2 (1+1) очка Стоун. Второй матч в серии пройдёт 7 мая.