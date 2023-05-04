Вайсфельд о должности генменеджера «Авангарда»: так и не понял, чем руководствуется Крылов

Хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд оценил назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера «Авангарда». Напомним, Вайсфельд претендовал на эту вакансию и в конце февраля прилетал в Омск на переговоры с руководством клуба, которые так ничем и не закончились.

«Я уже говорил, что так и не понял, чего хотят в Омске, чем руководствуется Крылов. Прочитал его интервью о выборе нового генменеджера, в котором он рассказал, что пообщался с несколькими претендентами, заслушал их концепции и принял решение в пользу Курьянова. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных претендентов?! А вообще, анализируя нашу встречу с Крыловым, понимаю, что он и не собирался предлагать мне эту работу. Тогда я просто не понимаю, для чего вообще нужна была эта встреча. Может, просто хотел пообщаться.

На всё, что происходит в «Авангарде», я смотрю с позиции здравого смысла, а не какой-то обиды, как может быть истолковано. Я говорю то, что думаю. Поэтому уже не раз отмечал, что считаю условия, созданные в Омске, одними из лучших в стране. Но, глядя на решения руководителей клуба, у меня в голове зреют две совершенно противоположные мысли – либо они совершенно не разбирается в предмете, либо же, наоборот, настолько умные, что я со своим уровнем знаний не могу понять и разобраться в их решениях», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

28 апреля «Авангард» официально объявил о назначении Антона Курьянова на должность генерального менеджера. С 15 мая 2021 года специалист работал в тренерском штабе омского клуба и был ответственным за нападение и большинство.