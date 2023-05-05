Остон Мэттьюс повторил рекорд «Торонто» по результативной серии в плей-офф НХЛ
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Состоялся второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «кленовых листьев» результативной передачей отметился Остон Мэттьюс, продливший серию с набранными очками до восьми матчей. Американский форвард повторил рекорд «Торонто» по результативной серии в плей-офф НХЛ. Ранее аналогичные серии проводили Гари Лиман (1986), Даг Гилмор (1993) и Гари Робертс (2002).
В нынешнем плей-офф 25-летний форвард набирал очки в каждом из матчей. В этом розыгрыше Кубка Стэнли н счету Остона 11 (5+6) очков в 8 матчах при 7 минутах штрафного времени.
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