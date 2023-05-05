Джо Павелски обошёл Горди Хоу по голам в плей-офф НХЛ
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Завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра завершились победой хозяев со счётом 4:2.
На 37-й минуте игры нападающий «Далласа» Джо Павелски забил третий гол в матче второго раунда для своей команды и уже пятый гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировали ему Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон.
Таким образом, 38-летний Павелски вышел на 20-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ. Американский форвард забил свой 69-й гол, обогнав легендарного Горди Хоу (68).
«Даллас Старз» обыграл «Сиэтл Кракен» во втором матче серии, сравняв счёт в противостоянии — 1:1.
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