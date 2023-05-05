НХЛ определила номинантов на приз лучшему защитнику сезона

НХЛ объявила трёх претендентов на награду «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата.

Ими стали Адам Фокс («Рейнджерс»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Кейл Макар («Колорадо»). Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград в Нэшвилле 26 июня. Примечательно, что все хоккеисты уже завершили свой сезон, не попав или закончив выступление в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Фокс набрал 72 (12+60) очка в 82 матчах сезона. Карлссон стал лучшим бомбардиром среди игроков обороны, заработав 101 (25+76) очко в 82 матчах. Швед стал шестым защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон. Макар за 60 матчей сезона набрал 66 (17+49) очков.

Напомним, что в прошлом году приз лучшему защитнику сезона достался Макару, который в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли.